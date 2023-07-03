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Haberler Çanakkale Fotokapana takılan hırsız tutuklandı

Fotokapana takılan hırsız tutuklandı

Fotokapana takılan hırsız tutuklandı

ÇANAKKALE'NİN Kaz Dağları eteklerinde bal ormanlarındaki elektrikli çitler ile güneş enerji panellerini çaldığı anlar fotokapana takılan şüpheli tutuklandı. Yeşilköy mevkiindeki dağlık alandaki bal ormanına fotokapan yerleştirildi. Köylüler, bal ormanlarındaki elektrikli çitlerin ve güneş enerjisi panellerinin çalınması üzerine fotokapanı inceledi.

ADRESİ BELİRLENDİ

GÖRÜNTÜLERDE araç ile bölgeye gelen bir kişinin elektrikli çitler ile güneş enerji panellerini çaldığını tespit etti. Jandarma ekipleri şüpheli Levent Ö.'nün adresini tespit etti. Şüpheli jandarma tarafından gözaltına alınırken, evinde ele geçirilen güneş enerji panelleri sahiplerine teslim edildi. Zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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