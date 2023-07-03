  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Hayalet ağlar, ender türlere zarar veriyor

Hayalet ağlar, ender türlere zarar veriyor

Hayalet ağlar, ender türlere zarar veriyor
ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz ile ekibi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında hayalet ağ içerisinde 'Raja radula' türü vatozu görüntüledi. Prof. Dr. Ayaz, "Avlanması yasak olan ve koruma altındaki türlerden olan vatoz, bir süre sonra öldü. Terk edilmiş ağlar, deniz canlıları için büyük sıkıntı yaratabiliyor" dedi. 2022 yılında hayata geçirilen 'Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi' kapsamında ilk dalış Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yapıldı. Prof. Dr. Ayaz, "Terk edilmiş ağlar, deniz canlıları için büyük sıkıntı yaratabiliyor" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA