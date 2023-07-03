Hayalet ağlar, ender türlere zarar veriyor

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz ile ekibi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında hayalet ağ içerisinde 'Raja radula' türü vatozu görüntüledi. Prof. Dr. Ayaz, "Avlanması yasak olan ve koruma altındaki türlerden olan vatoz, bir süre sonra öldü. Terk edilmiş ağlar, deniz canlıları için büyük sıkıntı yaratabiliyor" dedi. 2022 yılında hayata geçirilen 'Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi' kapsamında ilk dalış Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yapıldı. Prof. Dr. Ayaz, "Terk edilmiş ağlar, deniz canlıları için büyük sıkıntı yaratabiliyor" dedi.