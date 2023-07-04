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Haberler Çanakkale Milyonluk kabloları çalmışlardı! Kıskıvrak yakalandılar

Milyonluk kabloları çalmışlardı! Kıskıvrak yakalandılar

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 1 milyon 700 TL değerinde olan enerji kablolarını çalan iki kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Çan Adliyesine sevk edilen F.K. ve E. E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Milyonluk kabloları çalmışlardı! Kıskıvrak yakalandılar

Çan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Temmuz Pazar günü saat 14.00 sıralarında bir inşaatın şantiyesinde bulunan enerji kablolarının çalınacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şantiye çevresinde yapılan kontroller sırasında 2 şüphelinin kestikleri enerji kablolarını taşıdıklarını tespit etti. Şüpheliler, jandarmayı fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheliler jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çan Adliyesine sevk edilen F.K. ve E. E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay yerinde yapılan incelemede şantiye içerisinde kesilerek taşımaya hazır gele getirilmiş 150 metre uzunluğunda kablo, penceresi kırılan kapalı alan içerisinde 350 metre uzunluğunda kablo olmak üzere 500 metre uzunluğunda piyasa değeri 1 milyon 700 TL olan yeraltı elektrik kablosu ele geçirildi.

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