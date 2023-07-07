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Haberler Çanakkale Kök hücre bağışı için 7 bin km pedal çevirecek

Kök hücre bağışı için 7 bin km pedal çevirecek

Kök hücre bağışı için 7 bin km pedal çevirecek
Oğlunu beyin tümöründen kaybeden Kemal Yücel, kök hücre nakli ve organ bağışına dikkat çekmek için bisikleti ile 35 şehirden geçerek, 7 bin kilometre pedal çevirecek. Çanakkale'de yaşayan Kemal Yücel, 10 yıl önce oğlu Ali Utku Yücel'i beyin tümöründen kaybetti. Kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmak hedefiyle bisikletiyle Türkiye turuna çıktığını ifade eden 45 yaşındaki Kemal Yücel, "Sadece kan verme yöntemi ile nakil bekleyen lösemi hastası bir çocuğun hayatını kurtarabileceklerini anlatıyorum, şehir şehir geziyorum. Gittiğim her şehirde toplantılar, organizasyonlar Yapıyorum. Yolda gördüğüm her insanı tek tek kök hücre bağışının ne olduğunu anlatıyorum" dedi.
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