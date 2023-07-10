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Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı’nda hareketli anlar! 85 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Çanakkale Boğazı’nda hareketli anlar! 85 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Çanakkale Boğazı’nda hareket halindeki özel bir tekneyi durduran Sahil Güvenlik ekipleri, 25'i çocuk, 17'si kadın, 41'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 83 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

İHA
Çanakkale Boğazı’nda hareketli anlar! 85 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Çanakkale'de Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Boğazı'nda 15 metrelik özel bir tekne içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden 'TCSG-913' Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan hareket halindeki tekne içinde 25'i çocuk, 17'si kadın, 41'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 83 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

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