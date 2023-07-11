  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale yat limanında patlama: Belediye personeli hayatını kaybetti

Çanakkale yat limanında patlama: Belediye personeli hayatını kaybetti

Çanakkale'de oksijen tüpü doldurduğu sırada meydana gelen patlamada yaralanan belediye personeli hayatını kaybetti.

AA
Çanakkale yat limanında patlama: Belediye personeli hayatını kaybetti

Çanakkale Belediyesine ait yat limanında görevli Caner Özbek (43) dalgıçların kullandığı oksijen tüplerini doldurmak için çalıştığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Ağır yaralanan Özbek, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özbek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından belediyeden taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Yat Limanında görevli arkadaşımız Caner Özbek'i elim bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, mesai arkadaşlarımıza ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA