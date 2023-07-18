Yumaklı, Twitter hesabından, Çanakkale'deki yangına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Bakan Yumaklı, mesajında, "Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız. Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım." ifadelerine yer verdi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öteyandan, Çanakkale'de önceki gün çıkan orman yangınında alevlerin zarar verdiği alanlar, helikopterden görüntülendi.

Kızılkeçili köyü yakınlarında 16 Temmuz'da başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.

Geniş bir alanı etkileyen yangını söndürme çalışmalarında çok sayıda personel ve kara aracının yanı sıra uçak ve helikopterler de yoğun mesai harcadı.

AA ekibi, alevlerin hasara neden olduğu ormanlık alanlar ile tarım arazilerini Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter yardımıyla havadan görüntüledi.