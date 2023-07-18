  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale MSB paylaştı! Çanakkale'deki yangına işte böyle müdahale ediliyor

MSB paylaştı! Çanakkale'deki yangına işte böyle müdahale ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı Çanakkale'deki orman yangınının söndürme çalışmalarına ilişkin bir video paylaştı. Paylaşımda, "Yangın söndürme çalışmalarına Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet S-70 ve 3 adet AS-532 Cougar tipi helikopter ile havadan destek sağlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İHA
MSB paylaştı! Çanakkale’deki yangına işte böyle müdahale ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına havadan destek sağlayan Kara Kuvvetlerine ait 5 helikopterin görüntülerini paylaştı.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 3 gündür devam eden yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yangın söndürme çalışmalarına toplam 5 helikopter ile destek verdiklerini duyurdu. MSB, yangın söndürme çalışmalarına havadan destek sağlayan Kara Kuvvetlerine ait 2 adet S-70 ve 3 adet AS-532 Cougar tipi helikopterin görüntülerini yayınladı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA