Polente Burnu kontrollü olarak açıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde iki kişinin uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği Polente Burnu, Kaymakamlık tarafından geçici süreyle kapatılmıştı. Polente Burnu 15 Temmuz tarihinden itibaren saat 19.00 ile 21.30 arasında kontrollü olarak tatilcilere gün batımını izlemeleri için açıldı. Polente Burnu'nun açık olduğu saatlerde Bozcaada ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tatilcilere, "Huzur ve güvenliğiniz için, lütfen üç kısımdan en az 3 metre geride duralım. İyi tatiller, iyi seyirler" şeklinde uyarı yapılıyor.

UYARILAR YAPILIYOR

Çanakkale'nin turizm merkezi Bozcaada ilçesine sevgilisiyle tatile gelen Yeşim Demir (39), 7 Temmuz tarihinde gün batımını izlemek için gittiği Polente Burnu'nda gece yarısı uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti. 2020 yılında da, arkadaşları ile tatil yapan endüstri mühendisi Ümran Önür (28), gün batımını izledikleri Polente mevkiinde, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanarak, yaşamını yitirmişti. Yaşanan talihsiz olayların ardından Bozcaada Kaymakamlığınca, bölgenin geçici bir süreyle ziyaretçilere kapatıldığı duyurulmuştu.