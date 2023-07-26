Devlet sanatçısının organları 5 kişinin hayatını kurtardı

Çanakkale'de geçirdiği rahatsızlık sonucu beyin ölümü gerçekleşen 66 yaşındaki devlet sanatçısı Mehmet Ertürk'ün ailesi tarafından bağışlanan organları, Bursa'daki 5 hastaya umut oldu. 30 yıl boyunca diyalize giren hasta, böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Sağlığında organlarının bağışlanmasını isteyen Ertürk'ün böbreklerinden biri 30 yıldır diyaliz makinesine bağlı yaşayan ve 6 aydır sıra bekleyen Bursa'da taksi şoförü İsa Bay'a nakledildi. Böbrek nakli olan İsa Bay, "Tansiyon yüksekliğinden böbreklerimi kaybettim. 30 yıl boyunca kahrımızı çeken hemşirelerimiz ve doktorlarımızdan Allah razı olsun. Şu anda durumum çok iyi. Vatandaşlarımız böbreklerini, ciğerlerini, kornealarını bağışlasınlar ki bugün olduğu gibi 5 kişinin hayatı kurtulsun" dedi. Opr. Dr. Mahmut Esat Danışoğlu ise, "Bu, 24 saatlik bir süreç. Başarılı bir ameliyat oldu. Çok sık gözlenen bir durum değil. Sağlıklı bir böbrekle hastayı taburcu etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.