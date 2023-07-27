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Haberler Çanakkale Çanakkale’deki orman yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı

Çanakkale’deki orman yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı

Çanakkale'de dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 16 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken 16 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

İHA

Çanakkale merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarında dün gece ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde orman yangını başladı. Alevler kısa sürede büyüdü.

Çanakkale’deki orman yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı

anakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler karadan müdahaleye başladı. 27 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 300 personel, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığından 80 askeri personel, TOMA ve itfiaye ile gece boyunca yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Çanakkale’deki orman yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı

Gece boyu süren müdahalenin ardından günün ilk ışıklarıyla beraber hava unsurları da havadan yangının kontrol altına alınması için müdahaleye başladı.

Çanakkale’deki orman yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı

Havadan ve karadan ekiplerin müdahalesinin ardından orman yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı.

Çanakkale’deki orman yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı

Yangında yaklaşık 16 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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