Milyonluk karavanları İtalya’da çalındı

Çanakkale'ye tatil için gelen öğretmen ailenin yaklaşık 1 milyon lira değerindeki karavanları, bir ay önce İtalya'nın Milano şehrinde çalındı. İstanbul'da yaşayan ve yaklaşık 20 yılı aşkın süredir öğretmenlik yapan 45 yaşındaki Kenan Türker ve eşi 44 yaşındaki Bilge Türker, 7 yaşındaki çocukları Yiğit Efe ile birlikte Akdeniz coğrafyasını keşfetmek için 20 Haziran'da Türkiye'den yola çıktı. Devlet memuru olan aile, karavanlarıyla gerçekleştirdikleri seyahatlerini 2,5 ay olarak planladı.

NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEDİK

Aile, Sofya, Lübliyana, Belgrad ve Venedik'in ardından Milano'ya gitti. Aile Milano ziyaretleri sırasında adeta kabus yaşadı. Ailenin seyahatlerinin 4'üncü ülkesi olan İtalya'da 6'ıncı günlerinde Milano şehrinde karavanları çalındı.Aile yaklaşık 1 milyon lira değerindeki karavanlarından bir ay geçmesine rağmen halen haber alamadı.

Yaşadıkları olayı anlatan Kenan Türker, "Karavan süreci bizim 4-5 yıllık bir hayalimizin ürünüydü. Geçen sen yaza girmeden önce karavanımızı tamamladık. Milano'yu daha önce gördüğümüz için gezmeyi planladığımız bir rota değildi. Bir gün kalıp oradan ayrılmayı planlıyorduk. Akşam saatlerinde Milano'ya vardık, Milano'da konakladık.

'EVRAKLARI TESLİM ETTİK'

Saat 10.00 gibi aracımızın başından ayrıldık. Yaklaşık saat 15.00 gibi tekrar karavanımızın başına geldiğimizde karavanımız yerinde yoktu. Panikle ne yapacağımızı bilemez bir halde polise ulaşmaya çalıştık. Gereken evrakları polis ekiplerine teslim ettik. O gece bir otelde konakladıktan sonra konsolosluğa gidelim dedik. Ertesi gün konsolosluğumuzu ziyaret ettik. Konsoloslukta dinlediler bizi, yardımcı olmaya çalıştılar" diye konuştu.