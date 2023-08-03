Kale direği Elif’in kafasına düştü

YAZ tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte Çanakkale'ye gelen Elif Derin Demirkıran, belediye tarafından sabitlenmeyen kale direğinin altında kaldı. 8 yaşındaki Elif Derin Demirkıran, sitedeki arkadaşlarıyla birlikte yeni kurulan çocuk parkına gitti. Oyun alanı içerisinde bulunan kale direğinin sabitlenmediğini fark etmeyen Elif, arkadaşlarıyla top oynadığı sırada rüzgarında etkisiyle devrilen direğin altında kaldı. Demirkıran'ın kafasına 6 dikiş atıldı.

DAHA ÖNCE UYARMIŞLAR

YAŞANAN talihsiz olay nedeniyle, aile belediyeyi suçlarken, site sakinleri çocuk parkındaki direğin sabitlenmemesi nedeniyle belediyeye daha önce dilekçe yazdıklarını ileri sürdüler. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın geçtiğimiz hafta parkı ziyaret ettiği sırada ekipleri uyardıklarını belirten site sakinleri, " Başkan çocuklarla dondurma yiyip çöpünü yere atıp gitti. Belediyeyi bu sorumsuzluğu için defalarca uyardık. Ancak sesimizi duyuramadık" dediler.