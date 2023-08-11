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Haberler Çanakkale Yarbay Halit Bey’in şehit olduğu mevkii bulundu

Yarbay Halit Bey’in şehit olduğu mevkii bulundu

Doç. Dr. Barış Borlat, Yarbay Halit Bey’in şehit olduğu nokta, askeri rapor ve krokilerden yola çıkarak bulduklarını söyledi.

Yarbay Halit Bey’in şehit olduğu mevkii bulundu

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 108 yıl önce 50 kilometre yürüyerek, Anafartalar Muhaberesi'ne desteğe giden 20'nci Alay Komutanı Yarbay Halit Bey'in şehit olduğu nokta, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat tarafından askeri rapor ve krokilerde yapılan çalışmalar sonrasında ilk defa tespit edildi. 9 Ağustos ölüm yıldönümü olan Yarbay Halit Bey'in mezarı Büyükanafarta köyünde bulunuyor.

MEZARLARI YAN YANA

6 Ağustos günü Anafartalar Ovası'na İngilizlerin çıkarma yaptığını belirten Doç. Dr. Barış Borlat, "Alay Komutanı Yarbay Halit Bey'in şehit olduğu noktayı dönemin askeri raporlarından, askeri krokilerden, haritalardan birebir eşleştirerek nokta olarak tespitini yapmış bulunmaktayız. Aslında o gün şehit olan Alay Komutanının saatler ilerlemeye başladığında ikinci bir isim daha şehit olmuştur. 21'inci Alay Komutanı Yarbay Yusuf Ziya Bey, kendisi de bölgede bulunan Asmadere içerisinde şehit oldu. Aslında şu anda bulunduğumuz muharebe sahası iki Alay Komutanının şehit olduğu mevkii bizlere göstermektedir. Bu iki Alay Komutanı'nın mezarları Büyükanafarta köyünde yan yanadır" diye konuştu.

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