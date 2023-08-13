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Haberler Çanakkale Ayvacık açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin hareket halinde olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçerek şüphelileri yakaladı.

İHA
Ayvacık açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu 'TCSG-907' tarafından lastik bot içinde 28'i Yemen, 2'si Sudan uyruklu olmak üzere 30 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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