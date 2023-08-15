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Haberler Çanakkale CHP'li Bozcaada Belediyesi turisti haraca bağladı! Para ödemeyeni tehdit ediyorlar

CHP'li Bozcaada Belediyesi turisti haraca bağladı! Para ödemeyeni tehdit ediyorlar

Kuzey Ege'nin önemli tatil beldelerinden Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde CHP'li belediyenin yerli ve yabancı turistleri haraca bağladığı iddia edildi. Belediye elektrik ve su faturalarını ödeyemeyince vatandaştan 50 TL tutarında araç ücreti almaya başladı.

SABAH
CHP’li Bozcaada Belediyesi turisti haraca bağladı! Para ödemeyeni tehdit ediyorlar

CHP yönetimindeki Bozcada Belediyesi iddiaya göre elektrik ve su faturalarını ödeyemeyince vatandaştan araç ücreti almaya başladı. Belediyenin vatandaşı haraca bağlaması tepkilere neden oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair açıklama yapan Haluk Akbulut adlı bir vatandaş, "Bozcaada'ya gittiniz, dönüş zamanı geldi ve feribot kuyruğuna girdiniz.O sırada bir belediye görevlisi gelip size 50 liralık bir makbuz uzatıyor... Neden bu makbuzu ödemem gerekiyor diye sorduğunuz da 'Belediyenin elektrik-su faturasını ödeyecek parası yok' cevabı geliyor! Ve ekliyor 'İtiraz edip ödemezseniz, elli metre ilerde ki zabıtaya haber veriyoruz size 468 lira ceza kesiyor' Bunun böyle olduğuna inanmak istemiyoruz! Belediye başkanının daha ikna edici bir açıklaması vardır kesinlikle." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu paylaşımın ardından konuya ilişkin belediye tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken vatandaşlar ise, "CHP'li Bozcaada Belediyesi tatilcileri feribot kuyruğunda haraca bağlamış" yorumlarında bulundu.

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