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Çanakkale'de yanan ağacı söndürmek istersen ağacın altında kaldı

Çanakkale'deki orman yangınına müdahale eden arama kurtarma görevlisi, ağaç devrilmesi sonucu yaralandı. Yaralıya ekip arkadaşları ve sağlık ekibi müdahale etti. Görevlinin üzerine devrilen ağaç, vücudunda kırıklar oluşturdu. Yangın söndürme aracı da kullanılamaz hale geldi.

İHA
Çanakkale’de yanan ağacı söndürmek istersen ağacın altında kaldı

Çanakkale'de çıkan orman yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ederken, yangınla mücadeleye gelen arama kurtarma görevlisinin alevlere müdahale ettiği sırada üzerine ağaç devrildi. Yaralanan kişiye önce ekip arkadaşları daha sonra sağlık ekibi müdahale etti.

Çanakkale'de çıkan orman yangını birçok yerleşim alanını kullanılamaz hale getirdi. O yerleşim alanlarından biri olan Yağcılar Köyü Mezarlığındaki yanan ağaçları söndürmeye çalışan, Galip Dinçer Özkan'ın müdahalesi sırasında üzerine ağaç devrildi.

Vücudunda kırıklar oluşan arama kurtarma görevlisinin yardımına ekip arkadaşları koşarken, bölgede yaşayanlar durumu hazırda bekleyen sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Özkan, bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılırdı. Yangın söndürme aracı ise dev ağacın altında adeta kullanılamaz hale geldi.

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