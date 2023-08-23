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Haberler Çanakkale Yürek dağladılar! 30 yıllık emekleri Çanakkale'deki yangında bir gecede küle döndü

Yürek dağladılar! 30 yıllık emekleri Çanakkale'deki yangında bir gecede küle döndü

Çanakkale'deki orman yangını, Yağcılar köyünde birçok yerleşim alanının kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Hem hayvancılık hem de tarımla uğraşan Ahmet Karadeniz'in çiftliği, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere teslim oldu. Çiftlikte bulunan 25 büyükbaş hayvandan 2'si telef oldu ve 7'si kayboldu. Yangın sonucunda birçok zeytin ağacı ve yemler de yandı. 30 yıllık emeği kül olan Karadeniz, gözyaşlarına hakim olamadı.

İHA
Yürek dağladılar! 30 yıllık emekleri Çanakkale’deki yangında bir gecede küle döndü

Çanakkale'de çıkan orman yangını yerleşim alanlarını kullanılamaz hale getirdi. O alanlardan birinde hayvancılıkla uğraşan ve 30 yıllık emekleri küle dönen adam, "Çok mücadele verdim emeklerim tek seferde gitti. Tarifi çok zor" dedi.

Çanakkale'de çıkan orman yangını birçok yerleşim alanını kullanılamaz hale getirdi. O yerleşim alanlarından biri olan Yağcılar köyünde bilanço ağır oldu. Hem hayvancılık, hem de tarımla uğraşan 53 yaşındaki Ahmet Karadeniz'in ekmek teknesi olan çiftliği rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere teslim oldu.

25 büyükbaş hayvanından ikisi telef olurken, 7'si ise kayıplara karıştı. Birçok zeytin ağacı ve balya balya yemleri yanan iki çocuk babası adam, gözyaşlarına zor hakim oldu. 30 yıllık emekleri bir yangınla giden Karadeniz, "Çocukluğumdan beri verdiğim emekler gitti. Tarifi çok zor" dedi.

Duygulu anlar yaşayan Karadeniz, "Yangın buralara doğru geldiğinde biz sanki cehennemi yaşadık. Bu durumu başına gelen bilir. 30 yıllık emeğim tek seferde gitti. Çok zor bir durum. Hiçbir şeyimiz kalmadı, hayvanlarımız telef oldu. Çok mücadele verdim kurtarabildiklerimi kurtardım" diye konuştu.

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