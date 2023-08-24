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Çanakkale'deki yangında hayvanlarını kurtarmak için ahıra giren vatandaş ölümden döndü

Çanakkale’de ciğerleri yakan orman yangınında ahırındaki hayvanlarını kurtarmak için alevleri arasına giren Zeki Demir yaralandı. Canını zor kurtaran Demir, yaralı olarak hastaneye kaldırılırken 30’dan fazla hayvanı ise telef oldu.

İHA
Çanakkale’deki yangında hayvanlarını kurtarmak için ahıra giren vatandaş ölümden döndü

Çanakkale'deki orman yangınında merkeze bağlı Yağcılar köyünde ikamet eden Zeki Demir ve Kadir Demir yangında hayvanlarını kurtarmak isterken ölümden döndü.

Zeki Demir, yangının alev topuna çevirdiği ahırında hayvanlarını kurtarmak isterken yaralandı. Yüzünde ve ellerinde yanıklar oluşan Demir, hastanede tedavi altına alındı.

Olanları anlatan abisi Kadir Demir ise, "Burada 40'a yakın hayvanımız vardı. Alevler çok hızlı geldi. Abim onları kurtarmak için ahırın kapısını açmaya çalıştı. Ama alevler her yeri sardı. Abim kendisinin canını zor kurtardı. Yangın sonrası hayvanlar burada telef olmuştu. Onları burada toplarken ağladım" dedi.

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