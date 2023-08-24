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Haberler Çanakkale Son dakika: Çanakkale'de ağaçlık alanda yangın

Son dakika: Çanakkale'de ağaçlık alanda yangın

Son dakika haberi...Çanakkale'nin Biga ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Ekipler, uçak ve helikopterin yanı sıra arazöz ve iş makineleriyle alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

AA
Son dakika: Çanakkale’de ağaçlık alanda yangın

Balıklıçeşme köyünde, Bursa-Çanakkale kara yolu yakınında tarım arazilerinin de bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevrede bulunan kişiler, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlerden hızla koşarak uzaklaştı.

Durumu ekiplere bildiren vatandaşlar, ağaçlık alanda etkili olan yangının yayılmasını önlemek için traktörleriyle etrafını sürmeye başladı.

İhbarın ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ve çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, uçak ve helikopterin yanı sıra arazöz ve iş makineleriyle alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Çanakkale'deki yangında küle dönen köydeki acı tablo gözler önüne serildi!

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