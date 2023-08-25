Çanakkale yangını 48 saat dolmadan söndürüldü

ÇANAKKALE'DE çıkan orman yangını şiddetli rüzgara rağmen ekiplerin yoğun mücadelesiyle dün 48 saat dolmadan kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmasına 10 uçak, 38 helikopter, 3 bin 174 personel, 790 kara aracı yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Hava taşıtları 2 bin 828 sorti yaptı, 9 bin tona yakın su kullandı. İHA'lar da yangın noktalarının tespit ve müdahalede çok önemli görev yaptı. Yangının başladığı andan itibaren canla başla çalışan ateş savaşçıları ise ne gece ne gündüz dinledi. Çanakkale ruhuyla mücadele eden ateş savaşçılarının müdahaleleri yangının kontrol altına alınmasını sağladı.