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Haberler Çanakkale Son dakika: Çanakkale'de orman yangını

Son dakika: Çanakkale'de orman yangını

Son dakika haberi...Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Koyunyeri Göleti mevkisinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

AA
Son dakika: Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Koyunyeri Göleti mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Çan Orman İşletme Müdürlüğü Karadağ Şefliğindeki Erenler Kulesi'nden gelen ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine, ekipler olay yerine sevk edildi.

Çanakkale ve Bayramiç'te konuşlu 2 helikopter, Edremit'ten 2 uçak ile Çan Orman İşletmesi ve çevredeki işletmelerden kara unsurları, yangına müdahaleye başladı.

Belediye ekipleri ile çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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