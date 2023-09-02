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Haberler Çanakkale Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına 24 ek sefer konuldu

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına 24 ek sefer konuldu

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Bozcaada ve Gökçeada hattında mevcut tarifeye ek 24 sefer gerçekleştirilecek.

AA
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına 24 ek sefer konuldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın adalarda yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle halkın mağdur olmaması için tedbir alındı.

Mevcut tarifeye ilaveten Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 01.00, 08.00, 12.00, 16.00, 20.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 01.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00'de seferler yapılacak.

Geyikli'den Bozcaada'ya 07.15, 13.30, 15.30, 17.30, 18.00, 20.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 08.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.00 ve 21.00 saatlerinde ilave seferler konuldu.

Güncel sefer tarifelerine GESTAŞ'a ait "www.gdu.com.tr" web adresinden ulaşılabiliyor.

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