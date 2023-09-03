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Çanakkale'deki korkunç olay kamerada! Eski eşini çalıştığı markette bıçakladı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir markette çalışan Elif Gedik, eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Korkunç anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Çanakkale’deki korkunç olay kamerada! Eski eşini çalıştığı markette bıçakladı

Bozcaada ilçesinde 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Elif Gedik, 2019 yılında boşandığı eşi H.K. tarafından çalıştığı markette bıçaklı saldırıya uğradı. Kalçasından ve karnından aldığı darbelerle yaralanan kadın çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı. Market sahibinin araya girmesiyle kadın ölümden dönerken, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılan Elif Gedik, tedaviye alındı, ardından Çanakkale'ye sevk edildi. Olay sonrası gözaltına alına H.K.'nın ise Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ezine Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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