  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Balıkçılardan yürek ısıtan davranış! Kumrunun yuvası bozulmasın diye denize açılmıyorlar

Balıkçılardan yürek ısıtan davranış! Kumrunun yuvası bozulmasın diye denize açılmıyorlar

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kumruların yuva yaptığı balıkçı teknesinin sahipleri yuvayı bozmamaya ve yavrular kanatlanıncaya kadar denize açılmamaya karar verdi.

İHA
Balıkçılardan yürek ısıtan davranış! Kumrunun yuvası bozulmasın diye denize açılmıyorlar

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan Gürkan Kul ve Yusuf Özen, denize açılmadan önce beklenmedik bir durumla karşılaştı. Balıkçılar, İç limanda bulunan "Şakir Reis" adlı kayıklarının ön kısmındaki makaraya bir kumrunun yuva yaptığını fark etti.

Gürkan Kul ve Yusuf Özen, kumrunun altındaki yumurtaları gördüklerinde yuvayı bozmamaya ve yavrular kanatlanıncaya kadar denize açılmamaya karar verdi. Av sezonu için hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Yusuf Özen, denize gitmediklerini ve yavruların çıktığı zaman denize açılacaklarını ifade etti.

Kumru ile karşılaştığı anı cep telefonuyla görüntüleyen Yusuf Özen, 'Gel sen buraya makaranın üstüne yuvayı yap. Ne yapacağız şimdi? 20 gün asker ettin bizi, 20 gün seni bekleyeceğiz denize çıkmak için. Yaktın bizi" sözleriyle o anları cep telefonuna kaydetti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA