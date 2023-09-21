Domuz avına çıktıkları arkadaslarını öldürdüler

ÇANAKKALE Lapseki'de Kadri Can (40), arkadaşları Bilgin Budakkıran ve Suat Potur ile birlikte ava çıktı. Araziye dağılan arkadaşlar, domuz sürüsüne ateş açtı. Tüfeklerden çıkan saçmaların Kadri Can'a isabet etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Can'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Bilgin Budakkıran ile Suat Potur, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından iki şahıs da tutuklandı.