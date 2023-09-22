Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası! Trafik askıya alındı

İstanbul'dan Yunanistan'a giden, Liberya bayraklı 183 metre uzunluğundaki 'SAPPHO' isimli tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Uzunburun açıklarında makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.