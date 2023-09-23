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Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Çanakkale’de iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı. Yaşanan kazada yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Çanakkale'den Biga'ya seyir halinde olan Ferruh Ö. idaresindeki 17 AAF 668 plakalı araç, Lapseki ilçesine bağlı Adatepe köyü yakınlarındaki Hacıömerler kavşağında Biga'dan gelen ve Hacıömerler köyüne döndüğü sırada kavşakta Murat Korkmaz yönetimindeki araca süratle çarptı. Yaklaşık 24 metre fren izi olan kavşaktaki kazada ortalık savaş alanına döndü. Çarpışmanın etkisiyle araç tarlaya uçtu. Kazada sürücü Murat Korkmaz ile Necati Albayrak olay yerinde hayatın kaybetti, Mert A., Fuat A., Fatih A. ile araç sürücüsü ve Rabia Ö. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Lapseki ve Çanakkale'deki hastanelere kaldırıldı. Savcılığın olay yerindeki incelemesinin ardından Murat Korkmaz ve Necati Albayrak'ın cenazeleri, cenaze aracıyla Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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