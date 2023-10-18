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Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde jandarma ekiplerince yabancı uyruklu 27 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA
Çanakkale’de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Küçükanafartalar köyü Kireçtepe Jandarma Şehitliği mevkisinde operasyon düzenledi.

Ekipler, bir kamyonda 26'sı Afganistan, 1'i İran uyruklu 27 düzensiz göçmeni yakaladı. Ayrıca, önlerinde bulunan ve bu grupla bağlantılı oldukları tespit edilen iki araç da durduruldu.

Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla F.M, E.Ö, D.Y, R.A, R.J, M.M. ve İ.E.K. gözaltına alındı.

Olayda kullanılan 3 araç yediemin otoparkına, düzensiz göçmenler ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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