Evladının sonu oldu

Çanakkale'de geçtiğimiz günlerde tarlada 10 yaşındaki Mehmet Sıddık Gültekin ölü bulunmuştu. Jandarmanın soruşturmasında Gültekin'in başı ve vücudundaki eziklerin babası H.G'nin kullandığı kamyonetin üzerinden geçmesi sonucu oluştuğu belirlendi. Olay, ilçeye bağlı Tülüler köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Aktaş'a ait biber tarlasında işçi olarak çalışan H.G. ve R.G. çiftinin çocukları Mehmet Sıtkı Gültekin oynarken gözden kayboldu. Bir süre sonra tarlada çalışan bir işçi Gültekin'i yerde hareketsiz gördü.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENDİ

Mehmet Sıddık Gültekin hemen otomobil ile hastaneye getirildi. Küçük çocuk hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gültekin'in otopsi raporunda ise ölüm nedeninin kafa bölgesi ve vücudunda eziklere bağlı olduğu tespit edildi.

KAMERALAR İNCELENDİ

Ekipler geniş çaplı saha incelemesi yaparak tüm kamera kayıtlarını inceledi. Mehmet Sıddık Gültekin'in üzerinden geçen tarladaki 34 NA 3069 plakalı kamyoneti babası H.G.'nin kullandığı belirlendi. Bu tespit üzerine baba H.G., gözaltına alındı. H.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.