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Haberler Çanakkale Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Son dakika... Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yönelik yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İHA
Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Gökçeada-Kabatepe hattındaki feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu.

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "04.11.2023 Cumartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, sadece Kabatepe'den saat 09:00 seferi yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 04.11.2023 Cumartesi (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

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