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Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişleri askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişleri askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hava şartları nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin geçici olarak askıya alındığını belirtildi.

AA
Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişleri askıya alındı

Çanakkale Boğazı, kuvvetli fırtına dolayısıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale'de zaman zaman şiddetini artıran fırtına dolayısıyla boğaz trafiğine ilişkin tedbir alındı.

Olumsuz hava koşulları ve yoğun akıntı nedeniyle kuzey ve güney yönlerden boğaz transit geçişlere kapatılarak geçiş yapacak gemilerin kaptanlarına telsizle bilgi verildi.

Kent merkezindeki bir çay bahçesinde yer alan bir ağaç, fırtına nedeniyle devrildi. Çanakkale Belediyesine bağlı ekipler, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Lapseki ilçesinde de bir ağacın devrilmesi sonucu feribot iskelesi yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Ağaç, belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

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