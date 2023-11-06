  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Cezaevinden çıkar çıkmaz suça karıştı

Cezaevinden çıkar çıkmaz suça karıştı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde sahte para ihbarı alan ekipler harekete geçti. Yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerden birinin cezaevinden yeni çıktığı belirlendi.

İHA
Cezaevinden çıkar çıkmaz suça karıştı

Çanakkale'de Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birkaç gündür esnaftan gelen sahte para ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler, piyasaya sahte para süren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte banknot ele geçirildi.

Operasyonda sahte paraları piyasaya süren ve cezaevinden yeni çıktığı tespit edilen B.C.B. ve M.Z. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.C.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA