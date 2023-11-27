  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale'de ulaşıma fırtına engeli! Feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de ulaşıma fırtına engeli! Feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

AA
Çanakkale’de ulaşıma fırtına engeli! Feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarının tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattının saatsiz olarak devam ettiği belirtildi.

Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 11.00, Bozcaada'dan ise saat 14.00 seferlerinin iptal edildiği ifade edilen açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 20.00'de yapılması planlanan seferin olumsuz hava şartlarından dolayı saat 21.00'de yapılacağı, Gökçeada'dan saat 22.00 seferinin iptal edildiği kaydedildi.

Yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 05.00'te yapılması planlanan seferin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA