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Haberler Çanakkale Çanakkale Valiliği'nden motokurye kararı: O saate kadar yasaklandı

Çanakkale Valiliği'nden motokurye kararı: O saate kadar yasaklandı

Çanakkale'de yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada "04 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 00.00'dan başlayarak aynı gün saat 12.00'ye kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi.

İHA

Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle, 4 Aralık Pazartesi günü saat 00.00'dan başlayarak aynı gün saat 12.00'ye kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Çanakkale Valiliği’nden motokurye kararı: O saate kadar yasaklandı

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, Çanakkale'de yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor. Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokurye kullanımına yasak getirdi.

Çanakkale Valiliği’nden motokurye kararı: O saate kadar yasaklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Çanakkale il genelinde beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı 04 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 00.00'dan başlayarak aynı gün saat 12.00'ye kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi.

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