Çanakkale Valiliği’nden motokurye kararı: O saate kadar yasaklandı

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, Çanakkale'de yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor. Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokurye kullanımına yasak getirdi.

