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Haberler Çanakkale Çanakkale’de Kepez çayı taştı! Sel suları köprünün üstünden aktı

Çanakkale’de Kepez çayı taştı! Sel suları köprünün üstünden aktı

Meteoroloji'nin son dakika uyarılarının ardından Çanakkale'deki sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış Kepez Çayı'nın taşmasına neden oldu.

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale'de sabaha karşı başlayan sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış hayatı olumuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Çanakkale’de Kepez çayı taştı! Sel suları köprünün üstünden aktı

Oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

Çanakkale’de Kepez çayı taştı! Sel suları köprünün üstünden aktı

KEPEZ ÇAYI TAŞTI
Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Kepez çayının taşmasına sebep oldu. Kuvvetli yağışla birlikte sel suları köprünün üstünden akmaya başladı.

Çanakkale’de Kepez çayı taştı! Sel suları köprünün üstünden aktı

Durumu öğrenen ve balıkçı barınağında teknesi olan vatandaşlar hemen bölgeye gitti. Bazı tekneler zarar gördü. İş makineleri bölgeye giderek, çalışma başlattı.

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