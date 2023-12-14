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Çanakkale'de hava muhalefeti feribot seferlerini vurdu! Sayıları azaltıldı

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları sebep gösterilerek Gökçeada ve Bozcaada arasındaki feribot hattının sefer sayısı değişti. Yarın bu hatta bir gidiş ve geliş şeklinde yolcu taşımacılığı gerçekleştirilecek.

AA
Çanakkale’de hava muhalefeti feribot seferlerini vurdu! Sayıları azaltıldı

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot hattında yarın bir gidiş ve geliş seferi yapılacağı bildirildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 17.00'de, Geyikli'den ise saat 18.00'de sefer yapılacağı, planlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise yarın gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 seferlerinin yapılacağı, planlı diğer tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.

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