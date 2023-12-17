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Çanakkale'de sular halen çekilmedi! Bölge sakinleri zor anlar yaşıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umubey beldesinde meydana gelen yoğun sağanak yağış sonrasında yazlıklar ve inşaat alanları sular altında kaldı. Yağışın etkisiyle oluşan su birikintileri, bölgede hala duruyor. Belde sakinleri günlük hayatlarında zorluk yaşıyor.

DHA
Çanakkale’de sular halen çekilmedi! Bölge sakinleri zor anlar yaşıyor

Çanakkale'de etkisini yitiren sağanağın ardından bölge sakinleri, çekilmeyen sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Su basan evlere, ulaşım sağlanamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan 'turuncu' kodlu uyarının ardından kentte, dün gün boyunca sağanak etkili oldu. Lapseki ilçesi Umurbey beldesi Sahil Mahallesi'nde yollar göle dönerken, sağanak gece saatlerinde itibaren etkisini yitirdi.

Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, sürücüler ile vatandaşlar çekilmeyen sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Umurbey beldesinde su basan evlere de ulaşım sağlanamadı.

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