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Haberler Çanakkale Meteoroloji uyardı! İzmir, Çanakkale, Manisa, Aydın ve Muğla'da yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uyardı! İzmir, Çanakkale, Manisa, Aydın ve Muğla'da yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesi'nde yer alan; Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla illeri için açıklama geldi. Yarın saat 03.00'ten itibaren Ege Denizi kıyılarında yağışların etkili olacağı açıklandı.

AA
Meteoroloji uyardı! İzmir, Çanakkale, Manisa, Aydın ve Muğla’da yaşayanlar dikkat

Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da yarın yerel gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 03.00'ten itibaren Ege Denizi kıyılarında etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla geneli, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli, Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların saat 21.00'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

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