  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale'de dolandırıcılık operasyonu: 2 kişi yakalandı

Çanakkale'de dolandırıcılık operasyonu: 2 kişi yakalandı

Çanakkale'de suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı'nın özel ekiplerle yaptığınitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

İHA
Çanakkale’de dolandırıcılık operasyonu: 2 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Yenice ilçesi Yarış köyünde 13 Aralık Çarşamba günü M.S. isimli şahsın kendilerini askeri personel olarak tanıtan kişi veya kişiler tarafından dolandırılması olayına ilişkin olarak Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekipler oluşturuldu.

Özel ekipler tarafından yapılan araştırma, teknik takip ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda 24 Aralık Pazar günü günü yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda H.B. isimli şüpheli Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, V.E. isimli şüpheli ise İzmir'de yakalandı. Çanakkale'ye getirilen şahıslar, adli işlemlerini müteakip tutuklanarak, Çanakkale Cezaevine teslim edildi. Şüphelilerin 1 kişiyi 500 bin TL dolandırdığı öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA