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Çanakkale'de korkunç olay! Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 19 ve 25 yaşındaki iki erkek kardeş tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte ağabey Furkan P. kardeşini göğsünden bıçakladı. Ağabey gözaltına alınırken kardeşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Çanakkale’de korkunç olay! Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 12.30 sıralarında Yenice ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen olayda Birkan P. ile ağabeyi Furkan P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yakındaki restoranda da devam etti.

Furkan P. yanında getirdiği bıçakla, kardeşi Birkan P.'yi sağ ve sol göğsünden bıçakladı. Yaralanan Birkan P., ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesi'nde kurtarılmadı. Olayın ardından Furkan P. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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