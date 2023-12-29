Aşırı hız, sevgilileri hayattan kopardı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kız arkadaşıyla şehir turuna çıkan 22 yaşındaki Melih Türk, dönüş yolunda park halindeki bir TIR'a arkadan çarptı. Aşırı hız konucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya döndü. Feci kazada sürücü Melih Türk (22) ve kız arkadaşı Betül Kuru (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Korkunç kaza dün gece 01.00 sıralarında Yen Ortaokul sokak üzerinde bulunan küçük sanayi sitesinde meydana geldi. Babasının elektrikçi dükkanında çalışan Melih Türk, otomobiliyle dışarıya çıktı. Kız arkadaşı Betül Kuru'yu da yanına alan Türk, gecenin ilerleyen saatlerinde aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir TIR'a arkadan çarptı. Sıkışan otomobilden çıkarılan Melih Türk ve Betül Kuru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.