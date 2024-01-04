Sis görüşü etkiledi kazalar artış gösterdi

Çanakkale'de ve Aydın'da sis sebebiyle kazalar meydana gelirken İzmir'de de uçak seferlerinde iptaller ya da gecikmeler yaşandı. Çanakkele'de sis nedeniyle Umurbey beldesi girişinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza saat 08.30 sıralarında Umurbey beldesi girişinde kavşakta meydana geldi. Sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle Çanakkale'de görüş mesafesi düştü. Çanakkale- Lapseki karayolunda da etkili olan sis nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan Zeynep Yılmaz (33), Fatma Aktaş (56), Burhan Yılmaz (40) ve Rıfat Can Kürük (30) ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.