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Haberler Çanakkale Sis görüşü etkiledi kazalar artış gösterdi

Sis görüşü etkiledi kazalar artış gösterdi

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Sis görüşü etkiledi kazalar artış gösterdi
Çanakkale'de ve Aydın'da sis sebebiyle kazalar meydana gelirken İzmir'de de uçak seferlerinde iptaller ya da gecikmeler yaşandı. Çanakkele'de sis nedeniyle Umurbey beldesi girişinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza saat 08.30 sıralarında Umurbey beldesi girişinde kavşakta meydana geldi. Sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle Çanakkale'de görüş mesafesi düştü. Çanakkale- Lapseki karayolunda da etkili olan sis nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan Zeynep Yılmaz (33), Fatma Aktaş (56), Burhan Yılmaz (40) ve Rıfat Can Kürük (30) ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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