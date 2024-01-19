Çanakkale Valiliğinden motokurye kararı

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, Çanakkale'de yarın saatlerinden itibaren yağmurun etkili olması bekleniyor. Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokurye kullanımına yasak getirdi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çanakkale İl genelinde beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı 20 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 12.00'den başlayarak aynı gün saat 23.59'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi.