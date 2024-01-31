Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli

ÇANAKKALE'DE Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda, 178,30 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Bu ham maddeden ortalama 16 kilogram sentetik kannabinoid elde edilebileceği ve yaklaşık piyasa değerinin 2.4 milyon TL olduğu değerlendirildi. Ekipler, 4 şüphelinin üst ve araç aramasında 178,30 gram sentetik kannabinoid ham maddesi bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.