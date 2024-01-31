  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli
ÇANAKKALE'DE Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda, 178,30 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Bu ham maddeden ortalama 16 kilogram sentetik kannabinoid elde edilebileceği ve yaklaşık piyasa değerinin 2.4 milyon TL olduğu değerlendirildi. Ekipler, 4 şüphelinin üst ve araç aramasında 178,30 gram sentetik kannabinoid ham maddesi bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA