Sincap dostu mezarlık işçisi görenleri hayrete düşürüyor

Çanakkale'de Baran Aladağ'ın (38), çalıştığı mezarlıkta yaşayan sincaplarla arasındaki bağ, görenleri hayrete düşürüyor. Mezarlıktaki 8 sincaptan 2'sinin kendisiyle yakın olduğunu söyleyen Aladağ, "Bence sevginin başaramayacağı hiçbir şey yok. Onlara sevgimi verdikçe, onlar da bana sığındı. Benden başkasına gitmiyorlar" dedi.

HERKES ŞAŞIRIYOR

Çanakkale Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda 5 yıldır görevli olan Baran Aladağ bundan 4,5 ay önce burada bulunan 2 sincabı beslemeye başladı. Bir süre sonra Aladağ ile sincaplar arasında bağ oluştu. Yabani olmasına rağmen Aladağ'a alışan sincaplar, başının üzerinde gezinip, dizinde oturarak verilen yiyecekleri yemeye başladı. Mezarlığı ziyarete gelen vatandaşlar Aladağ'ın sincaplarla kurduğu bağı görünce şaşırıyor. Uzun zamandır mezarlıktaki sincapları beslediğini söyleyen Baran Aladağ, "Önceleri sadece duvarların üzerlerine bıraktığımız ekmekleri yiyorlardı. Bir süre sonra bana alışmaya başladılar. Bir gün merdivende otururken sırtıma bir el değdi. Dönüp baktığımda sincap olduğunu gördüm. Ceviz kırıp verirken, dizimin üstüne çıkmaya başladı. Böylelikle onunla dostluk kurduk" ifadelerini kullandı.

SEVGİYLE HER ŞEY MÜMKÜN

Aladağ, "Belli bir saatleri var, yanıma geliyorlar. Yemeklerini yedikten sonra tekrar yuvalarına yavrularının, eşlerinin yanına gidiyorlar. Mezarlığa gelen ziyaretçiler onları gördükleri zaman, acılarını biran olsun unutuyor. Bazı kişiler, 'Bunlar yabani hayvanlar nasıl alıştırdın' diye soruyorlar. Bence sevginin başaramayacağı hiçbir şey yok. Onlara sevgimi verdikçe, onlarda bana sığındılar. Benden başka kimseye gitmiyorlar. Sadece onlardan ceviz alıp, kaçıyorlar" dedi.