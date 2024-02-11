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Haberler Çanakkale Çelik yelek hayatını kurtardı

Çelik yelek hayatını kurtardı

Çanakkale'de iş insanı Mehmet Çelik'in bulunduğu araca önceki gece geç saatlerde silahlı saldırı düzenlendi. Aracına toplam 35 mermi isabet eden Çelik, aldığı tehditler üzerine uzun süredir giydiği çelik yelek sayesinde ölümden döndü.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Çelik yelek hayatını kurtardı

ÇANAKKALE'NİN Yenice İlçesi'ne bağlı Kalkım Beldesi'nde bağımsız belediye başkan adayı olan iş insanı Mehmet Çelik'in bulunduğu araca önceki gece geç saatlerde silahlı saldırı düzenlendi. Aracına toplam 35 mermi isabet eden iş insanı, giydiği çelik yelek sayesinde ölümden döndü. Olay önceki gün 00:15 sıralarında Yenice ilçesinde bulunan Mehmet Çelik'e ait organik gıda paketleme ve soğuk hava tesislerinde meydana geldi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORDU

MEHMET Çelik'in kullandığı otomobilin sokağa çıktığını gören saldırganlar, otomobili kurşun yağmuruna tuttular. İlk müdahalenin ardından İzmir'e sevk edilirken, ölüm tehditleri aldığı öğrenilen Çelik'in vücuduna isabet eden kurşunlardan uzun süredir giydiği çelik yelek sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı.

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