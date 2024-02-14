Çanakkale’de Karamenderes Çayı taştı! Tarım arazileri sular altında kaldı

Karamenderes çayının her yıl taştığını söyleyen Kalafat Köyü Muhtarı Alaattin Şen ise "Can kaybı yok ama ister istemez tarlalarımız sular altında kalıyor. Jandarma ekipleri gereken önlemi aldı. Vatandaşlarımız girmesin diye bölgeye şerit çekti. Büyük bir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızı uyardık, herkese durumu bildirdik. Bu yol Kalafat Köyü ve Yeniköy arasında tarlalarımıza ulaşımı sağlıyor. Orada köprü var. Ulaşımı sağlamak için köprüden geçmemiz gerekiyor ama su taşkınlık yaptığı için geçilmiyor. Kış ayında aynı sıkıntıyı hep yaşıyoruz." diye konuştu.