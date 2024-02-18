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Haberler Çanakkale Gelibolu’daki bağ evinde 2 kişi ölü halde bulundu

Gelibolu’daki bağ evinde 2 kişi ölü halde bulundu

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Gelibolu’daki bağ evinde 2 kişi ölü halde bulundu
ÇANAKKALE'NİN Gelibolu ilçesinde, bağ evinde kalan Tamer Alkan ve Adil Çelikbilek, yakınları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yakınları durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Alkan ve Çelikbilek'in hayatlarını kaybettikleri belirlendi. İkilinin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından iki kişinin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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