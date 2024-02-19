  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Havaya rastgele ateş açan 15 yaşındaki çocuk yakalandı

Havaya rastgele ateş açan 15 yaşındaki çocuk yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sokak ortasında havaya rastgele ateş açan 15 yaşındaki çocuk, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Havaya rastgele ateş açan 15 yaşındaki çocuk yakalandı

Çanakkale'de dün gece saat 21.00 sıralarında Gelibolu ilçesinde sokakta bir kişi silah ile rastgele havaya ateş açtı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince M.A.G. silah ve namlu içinde atışa hazır dolu fişek ve boş kovan ile yakalandı. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA